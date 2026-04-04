Макрон призвал западных лидеров объединиться против США
Источник:  Bloomberg

Французский лидер Эмманюэль Макрон резко изменил свою позицию по отношению к американскому президенту Дональду Трампу и США в целом. Глава республики фактически призвал страны объединить силы и противостоять США и Китаю.

Главные тезисы

  • Макрон заявил, что свободные страны не должны становиться вассалами двух гегемонистских государств.
  • Он добавил, что поведение США трудно предсказать.

Как удалось узнать журналистам, во время недавних переговоров президент Франции обсуждал вопросы безопасности в Ормузском проливе, а также ужесточение отношений с Южной Кореей и Японией.

Что важно понимать, именно эти страны страдают от роста цен на энергоносители на фоне войны в Иране.

Наша цель — не быть вассалами двух гегемонистских государств. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или не хотим быть слишком уязвимыми перед непредсказуемостью США.

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

По его словам, у Европейского союза уже есть совместная программа действий с Японией и Южной Кореей.

Они пришли к согласию в сферах международного права, демократии, изменения климата и глобального здоровья.

О своей готовности поддержать план Макрона уже заявили Австралия, Бразилия, Канада и Индия.

По мнению французского лидера, такая коалиция могла бы работать над искусственным интеллектом, космосом, ядерной энергетикой, обороной, безопасностью и "чем угодно".

