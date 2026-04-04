Макрон закликав західних лідерів об’єднатися проти США

Французький лідер Емманюель Макрон різко змінив свою позицію щодо американського президента Дональда Трампа та США загалом. Глава респібліки фактично закликав країни об’єднати сили та протистояти США і Китаю.
Головні тези:
- Макрон заявив, що вільні країни не повинні ставати васалами двох гегемоністських держав.
- Він додав, що наразі поведінку США важко передбачити.
Макрон гуртує навколо себе світових лідерів
Як вдалося дізнатися журналістам, під час нещодавніх переговорів президент Франції обговорював питання безпеки в Ормузькій протоці, а також посилення відносин з Південною Кореєю та Японією.
Що важливо розуміти, саме ці країни потерпають від зростання цін на енергоносії на тлі війни в Ірані.
За його словами, Європейський союз вже має спільну програму дій з Японією та Південною Кореєю.
Вони дійшли згоду у сферах міжнародного права, демократії, зміни клімату та глобального здоровʼя.
Про свою готовність підтримати план Макрона вже заявили Австралія, Бразилія, Канада та Індія.
На переконання французького лідера, така коаліція могла б працювати над штучним інтелектом, космосом, ядерною енергетикою, обороною, безпекою та "чим завгодно".
