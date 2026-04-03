"Це не шоу". Макрон поставив Трампа на місце після критики НАТО

Французький лідер Емманюель Макрон жорстко відреагував на критику членів НАТО з боку президента США Дональда Трампа. Як відомо, останній скаржиться, що Альянс не допоміг йому у війні на Близькому Сході.
Головні тези:
- Макрон наголосив, що Франція не повинна підтримувати США у війні проти Ірану.
- Він додав, що французька республіка хоче миру, а не війни.
Макрон публічно дав відсіч Трампу
Глава республіки чітко дав зрозуміти, що війна США та Ізраїлю проти іранського режимк — це не операція Франції.
Він також звернув увагу на те, що у подібних питаннях потрібно "бути серйозними".
Як уже згадувалося раніше, напередодні американський лідер Дональд Трамп розповів ЗМІ про свої телефонні переговори з президентом Франції.
Очільник Білого дому покепкував над Макроном, натякаючи, що його б’є дружина, і він "досі оговтується від удару в щелепу".
Іронічні заяви Дональда Трампа про Емманюеля Макрона спровокувала шквал критики з боку у французьких політиків.
