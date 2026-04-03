"Це не шоу". Макрон поставив Трампа на місце після критики НАТО
"Це не шоу". Макрон поставив Трампа на місце після критики НАТО

Макрон публічно дав відсіч Трампу
Джерело:  Sky News

Французький лідер Емманюель Макрон жорстко відреагував на критику членів НАТО з боку президента США Дональда Трампа. Як відомо, останній скаржиться, що Альянс не допоміг йому у війні на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Макрон наголосив, що Франція не повинна підтримувати США у війні проти Ірану.
  • Він додав, що французька республіка хоче миру, а не війни.

Макрон публічно дав відсіч Трампу

Глава республіки чітко дав зрозуміти, що війна США та Ізраїлю проти іранського режимк — це не операція Франції.

Вони можуть нарікати на те, що їм не допомагають, але це не наша операція. Ми хочемо миру якомога швидше. Це не шоу.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

Він також звернув увагу на те, що у подібних питаннях потрібно "бути серйозними".

Ми говоримо про війну і мир. Давайте будемо серйозними і не говорити одного дня протилежне тому, що ми говорили напередодні, — наголосив Макрон.

Як уже згадувалося раніше, напередодні американський лідер Дональд Трамп розповів ЗМІ про свої телефонні переговори з президентом Франції.

Очільник Білого дому покепкував над Макроном, натякаючи, що його б’є дружина, і він "досі оговтується від удару в щелепу".

Іронічні заяви Дональда Трампа про Емманюеля Макрона спровокувала шквал критики з боку у французьких політиків.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Пентагон оголосив про відставку начальника штабу армії США
Міноборони США
У команді Трампа почалися серйозні зміни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна рознесла логістичний хаб армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Келлог пропонує Україні альтернативу НАТО
Келлог озвучив свою позицію щодо НАТО

