"Це не шоу". Макрон поставив Трампа на місце після критики НАТО

Французький лідер Емманюель Макрон жорстко відреагував на критику членів НАТО з боку президента США Дональда Трампа. Як відомо, останній скаржиться, що Альянс не допоміг йому у війні на Близькому Сході.

Макрон публічно дав відсіч Трампу

Глава республіки чітко дав зрозуміти, що війна США та Ізраїлю проти іранського режимк — це не операція Франції.

Вони можуть нарікати на те, що їм не допомагають, але це не наша операція. Ми хочемо миру якомога швидше. Це не шоу. Емманюель Макрон Президент Франції

Він також звернув увагу на те, що у подібних питаннях потрібно "бути серйозними".

Ми говоримо про війну і мир. Давайте будемо серйозними і не говорити одного дня протилежне тому, що ми говорили напередодні, — наголосив Макрон.

Як уже згадувалося раніше, напередодні американський лідер Дональд Трамп розповів ЗМІ про свої телефонні переговори з президентом Франції.

Очільник Білого дому покепкував над Макроном, натякаючи, що його б’є дружина, і він "досі оговтується від удару в щелепу".

Іронічні заяви Дональда Трампа про Емманюеля Макрона спровокувала шквал критики з боку у французьких політиків.