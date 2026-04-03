Україна рознесла логістичний хаб армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що 2 квітня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакувала одразу чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, один логістичний хаб та один пункт управління російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1500-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 230 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 3 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 301 260 (+1 230) осіб;
танків — 11 833 (+3) од;
бойових броньованих машин — 24 340 (+6) од;
артилерійських систем — 39 293 (+65) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 214 629 (+1 236) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 86 950 (+177) од;
спеціальної техніки — 4 109 (+2) од.
Вчора противник завдав 63 авіаційних ударів, скинувши 213 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 9058 дронів–камікадзе та здійснив 3788 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
