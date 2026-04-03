Україна рознесла логістичний хаб армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генштаб ЗСУ звітує, що 2 квітня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакувала одразу чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, один логістичний хаб та один пункт управління російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1500-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 230 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 3 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 301 260 (+1 230) осіб;

  • танків — 11 833 (+3) од;

  • бойових броньованих машин — 24 340 (+6) од;

  • артилерійських систем — 39 293 (+65) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 214 629 (+1 236) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 86 950 (+177) од;

  • спеціальної техніки — 4 109 (+2) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Вчора противник завдав 63 авіаційних ударів, скинувши 213 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9058 дронів–камікадзе та здійснив 3788 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 — із реактивних систем залпового вогню.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?