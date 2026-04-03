CБС уразили склад БпЛА, літак та РЛС армії РФ у Криму — відео

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем разом з Головним управлінням розвідки реалізували низку успішних операцій проти військових цілей на території тимчасово окупованого Криму. Удари завдали у координації з Центром глибинних уражень.

СБС та ГУР провели нові операції — які результати

Цього разу під удар українських захисників потрапив ворожий склад зберігання БпЛА типу «Оріон».

Що важливо розуміти, йдеться про багаторазового ударно-розвідувального дрона вартістю понад 5 мільйонів доларів. Він здатен нести ракети та авіабомби, а також знаходитися у польоті до 24 годин.

СБС і ГУР заявляють про успішну ліквідацію 4 одиниць БпЛа «Оріон».

Ба більше, українські воїни влучили у літак АН-72П — морський патрульний борт для спостереження за прибережною зоною та виявлення порушників територіальних вод.

Третя ціль — радіолокаційна станція П-37 «МЕЧ», призначена для виявлення повітряних цілей, наведення винищувальної авіації та цілевказівки зенітним комплексам.

За словами захисників, злагодженість дій і продумана побудова операцій СБС підривають військовий потенціал ворога швидше, ніж він встигає його відновлювати.