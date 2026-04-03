CБС уразили склад БпЛА, літак та РЛС армії РФ у Криму — відео

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем разом з Головним управлінням розвідки реалізували низку успішних операцій проти військових цілей на території тимчасово окупованого Криму. Удари завдали у координації з Центром глибинних уражень.
Головні тези:
- Уражено склад зберігання БпЛА типу «Оріон».
- Також ворог не зміг вберегти від українського удару літак АН-72П.
СБС та ГУР провели нові операції — які результати
Цього разу під удар українських захисників потрапив ворожий склад зберігання БпЛА типу «Оріон».
СБС і ГУР заявляють про успішну ліквідацію 4 одиниць БпЛа «Оріон».
Ба більше, українські воїни влучили у літак АН-72П — морський патрульний борт для спостереження за прибережною зоною та виявлення порушників територіальних вод.
За словами захисників, злагодженість дій і продумана побудова операцій СБС підривають військовий потенціал ворога швидше, ніж він встигає його відновлювати.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-