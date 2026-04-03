CБС поразили склад БпЛА, самолет и РЛС армии РФ в Крыму — видео

Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем вместе с Главным управлением разведки реализовали ряд успешных операций против военных целей на территории временно оккупированного Крыма. Удары были нанесены в координации с Центром глубинных поражений.

СБС и ГУР провели новые операции — какие результаты

В этот раз под удар украинских защитников попал вражеский склад хранения БПЛА типа «Орион».

Что важно понимать, речь идет о ударно-разведывательном дроне стоимостью более 5 миллионов долларов. Он способен нести ракеты и авиабомбы, а также находиться в полете до 24 часов.

СБС и ГУР заявляют об успешной ликвидации 4 единиц БПЛа «Орион».

Более того, украинские воины попали в самолет АН-72П — морской патрульный борт для наблюдения за прибрежной зоной и обнаружения нарушителей территориальных вод.

Третья цель — радиолокационная станция П-37 «МЕЧ», предназначенная для выявления воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным комплексам.

По словам защитников, слаженность действий и продуманное построение операций СБС подрывают военный потенциал врага быстрее, чем он успевает его восстанавливать.