Атаки украинских дронов уменьшили на 40% экспортные мощности нефти РФ

По крайней мере, 40% экспортных мощностей нефти России остановлены в результате атак украинских дронов, захвата танкеров, а также вследствие повреждения трубопровода "Дружба".
Главные тезисы
- 40% экспортных мощностей нефти России приостановлены из-за атак украинских дронов и захвата танкеров, включая трубопровод “Дружба”.
- Это самое серьезное нарушение поставок нефти в современной истории России, вызванное атаками дронов, повреждением инфраструктуры и захватом танкеров.
Россия потеряла 40% экспортных мощностей нефти
Речь идет о примерно двух миллионах баррелей в сутки. Это включает Приморск и Уст-Лугу, а также трубопровод "Дружба", проходящий через Украину в Венгрию и Словакию.
Такие подсчеты агентство получило, основываясь на рыночных данных.
Reuters отмечает, что в текущем месяце Украина усилила атаки дронов на российскую инфраструктуру экспорта нефти и горючего. Она повредила все три основных западных порта России для экспорта нефти — Новороссийск на Черном море и Приморск и Усть-Луга на Балтике.
Нефтяной терминал в Новороссийске загружает нефть в объемах меньше запланированных. Обычно его пропускная способность составляет до 700 тыс. баррелей в сутки.
К перебоям в поставках российской нефти привели и частые случаи задержания танкеров "теневого флота" РФ в Европе.
Главный нефтеэкспортный российский порт на Балтике Усть-Луга приостановил отгрузку нефти и нефтепродуктов после атаки украинских дронов.
Россия продолжает поставки нефти по трубопроводам в Китай и через порт Козьмино. Итого эти маршруты обеспечивают экспорт около 1,9 млн баррелей в сутки.
НПЗ "КИНЕФ" было атаковано 8 марта 2026 года. Тогда губернатор Ленинградской области сообщал, что во время падения обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров предприятия.
Также в ночь на 25 марта Ленинградская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой на территории порта Усть-Луга возник пожар.
