Атаки украинских дронов уменьшили на 40% экспортные мощности нефти РФ

По крайней мере, 40% экспортных мощностей нефти России остановлены в результате атак украинских дронов, захвата танкеров, а также вследствие повреждения трубопровода "Дружба".

Россия потеряла 40% экспортных мощностей нефти

Речь идет о примерно двух миллионах баррелей в сутки. Это включает Приморск и Уст-Лугу, а также трубопровод "Дружба", проходящий через Украину в Венгрию и Словакию.

Такие подсчеты агентство получило, основываясь на рыночных данных.

Остановка является самым серьезным нарушением поставок нефти в современной истории России, второго по величине экспортера нефти в мире, и поразила Москву именно тогда, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны в Иране.

Reuters отмечает, что в текущем месяце Украина усилила атаки дронов на российскую инфраструктуру экспорта нефти и горючего. Она повредила все три основных западных порта России для экспорта нефти — Новороссийск на Черном море и Приморск и Усть-Луга на Балтике.

Нефтяной терминал в Новороссийске загружает нефть в объемах меньше запланированных. Обычно его пропускная способность составляет до 700 тыс. баррелей в сутки.

К перебоям в поставках российской нефти привели и частые случаи задержания танкеров "теневого флота" РФ в Европе.

Главный нефтеэкспортный российский порт на Балтике Усть-Луга приостановил отгрузку нефти и нефтепродуктов после атаки украинских дронов.

Россия продолжает поставки нефти по трубопроводам в Китай и через порт Козьмино. Итого эти маршруты обеспечивают экспорт около 1,9 млн баррелей в сутки.

В ночь на 26 марта беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ, где расположен НПЗ "Киришинефтеоргсинтез".

НПЗ "КИНЕФ" было атаковано 8 марта 2026 года. Тогда губернатор Ленинградской области сообщал, что во время падения обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров предприятия.