Дроны атаковали нефтяной терминал в российском Приморске — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

бавовна
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В порту Приморск Ленинградской области беспилотники поразили один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов в ночь на 23 марта.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали нефтяной терминал в Приморске, повреждены также терминалы перевалки светлых нефтепродуктов.
  • Экспорт и военная логистика России могут пострадать из-за разрушения нефтяной инфраструктуры в Приморске.

В Приморске горит нефтяной терминал после атаки дронов

Уведомления о дроновой опасности в Ленинградской области начали появляться около полуночи 23 марта. Затем в пабликах начали появляться видео с работой ПВО.

Также стало известно о попадании в емкость с топливом в порту Приморск.

Как отмечают в сети, атакуемый порт является одним из крупнейших экспортных нефтяных терминалов РФ в Балтике. Мощность трубопроводной системы составляет до 75 млн. тонн нефти в год.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил удар по порту Приморск.

В порту Приморская повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован.

Однако из видео и спутниковых снимков видно, что поражения нефтяного терминала гораздо сильнее.

Нефтяной терминал в Приморске

Отдельно стоит отметить, что речь идет не только о нефтяной инфраструктуре, но и терминалах перевалки светлых нефтепродуктов — бензина, дизеля и авиатоплива. Это уже готовый продукт с более высокой добавленной стоимостью, поэтому поражение таких объектов сказывается на наиболее доходной части экспорта и может влиять на обеспечение военной логистики РФ.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и ССО дронами поразили нефтяной терминал и 2 электроподстанции в Крыму — источники
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и ГПСУ дронами атаковали НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе — источники
Туапсе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила нефтяной терминал на юге России
Генштаб ВСУ
Новые успехи Сил обороны Украины – все детали

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?