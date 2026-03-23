Дроны атаковали нефтяной терминал в российском Приморске — видео

В порту Приморск Ленинградской области беспилотники поразили один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов в ночь на 23 марта.
Главные тезисы
- Дроны атаковали нефтяной терминал в Приморске, повреждены также терминалы перевалки светлых нефтепродуктов.
- Экспорт и военная логистика России могут пострадать из-за разрушения нефтяной инфраструктуры в Приморске.
В Приморске горит нефтяной терминал после атаки дронов
Уведомления о дроновой опасности в Ленинградской области начали появляться около полуночи 23 марта. Затем в пабликах начали появляться видео с работой ПВО.
Также стало известно о попадании в емкость с топливом в порту Приморск.
Как отмечают в сети, атакуемый порт является одним из крупнейших экспортных нефтяных терминалов РФ в Балтике. Мощность трубопроводной системы составляет до 75 млн. тонн нефти в год.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил удар по порту Приморск.
Однако из видео и спутниковых снимков видно, что поражения нефтяного терминала гораздо сильнее.
Отдельно стоит отметить, что речь идет не только о нефтяной инфраструктуре, но и терминалах перевалки светлых нефтепродуктов — бензина, дизеля и авиатоплива. Это уже готовый продукт с более высокой добавленной стоимостью, поэтому поражение таких объектов сказывается на наиболее доходной части экспорта и может влиять на обеспечение военной логистики РФ.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-