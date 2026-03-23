Дроны атаковали нефтяной терминал в российском Приморске — видео

В порту Приморск Ленинградской области беспилотники поразили один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов в ночь на 23 марта.

В Приморске горит нефтяной терминал после атаки дронов

Уведомления о дроновой опасности в Ленинградской области начали появляться около полуночи 23 марта. Затем в пабликах начали появляться видео с работой ПВО.

Также стало известно о попадании в емкость с топливом в порту Приморск.

Как отмечают в сети, атакуемый порт является одним из крупнейших экспортных нефтяных терминалов РФ в Балтике. Мощность трубопроводной системы составляет до 75 млн. тонн нефти в год.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил удар по порту Приморск.

В порту Приморская повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован.

Однако из видео и спутниковых снимков видно, что поражения нефтяного терминала гораздо сильнее.

Нефтяной терминал в Приморске