Дрони атакували нафтовий термінал у російському Приморську — відео

У порту Приморськ Ленінградської області безпілотники уразили один із найбільших експортних нафтових терміналів у ніч проти 23 березня.

У Приморську горить нафтовий термінал після атаки дронів

Сповіщення про дронову небезпеку в Ленінградській області почали з'являтися близько опівночі 23 березня. Потім у пабліках почали з'являтися відео з роботою ППО.

Також стало відомо про потрапляння в ємність із паливом у порту Приморськ.

Як зазначають у мережі, атакований порт є одним із найбільших експортних нафтових терміналів РФ у Балтиці. Потужність трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив удар по порту Приморськ.

У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом, виникло загоряння. Ведеться гасіння, персонал евакуйовано.

Проте з відео та супутникових знімків видно, що ураження нафтового терміналу набагато сильніші.

Нафтовий термінал у Приморську