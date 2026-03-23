Дрони атакували нафтовий термінал у російському Приморську — відео

У порту Приморськ Ленінградської області безпілотники уразили один із найбільших експортних нафтових терміналів у ніч проти 23 березня.
Головні тези:
- Дрони атакували нафтовий термінал у Приморську, що є одним із найбільших експортних об'єктів РФ в Балтиці.
- У результаті атаки постраждали також термінали перевалки світлих нафтопродуктів, що може вплинути на експорт та військову логістику Росії.
У Приморську горить нафтовий термінал після атаки дронів
Сповіщення про дронову небезпеку в Ленінградській області почали з'являтися близько опівночі 23 березня. Потім у пабліках почали з'являтися відео з роботою ППО.
Також стало відомо про потрапляння в ємність із паливом у порту Приморськ.
Як зазначають у мережі, атакований порт є одним із найбільших експортних нафтових терміналів РФ у Балтиці. Потужність трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив удар по порту Приморськ.
Проте з відео та супутникових знімків видно, що ураження нафтового терміналу набагато сильніші.
Окремо варто зазначити, що йдеться не лише про нафтову інфраструктуру, а й про термінали перевалки світлих нафтопродуктів — бензину, дизелю та авіапального. Це вже готовий продукт із вищою доданою вартістю, тому ураження таких об’єктів б’є по найбільш прибутковій частині експорту та може впливати на забезпечення військової логістики РФ.
