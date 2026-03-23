Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в Приморске и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим"

Вчера и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли поражения по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

ВСУ поразили нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим"

В частности, поражен нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл, РФ). По предварительной информации, поражены как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта.

Через порт "Приморск" ежегодно проходит около 60 млн. тонн нефти. Средства от продажи нефти страна-агрессор направляет на продолжение войны против Украины и обеспечение российской оккупационной армии.

Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республика Башкортостан, РФ) — подтверждается пожар на территории предприятия.

Нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном поставки горючего для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6–8 млн. тонн в год.

НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которая составляет около 1400 км.

Указанные объекты обеспечивают переработку нефти, хранения и транспортировки горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины продолжат уязвлять важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.