Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в Приморске и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим"

Вчера и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли поражения по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно нанесли удары по нефтяному терминалу в Приморске и НПЗ “Башнефть-Уфанефтехим” в России.
- Поражение важных объектов топливно-энергетической инфраструктуры РФ направлено на парализацию российской армии.
ВСУ поразили нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим"
В частности, поражен нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл, РФ). По предварительной информации, поражены как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта.
Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республика Башкортостан, РФ) — подтверждается пожар на территории предприятия.
Нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном поставки горючего для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6–8 млн. тонн в год.
НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которая составляет около 1400 км.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины продолжат уязвлять важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
