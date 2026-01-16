Генштаб уточнил результаты масштабной "бавовны" в Приморске и Таганроге

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение состава боеприпасов российской армии в Приморске на временно оккупированной территории Запорожской области и уточнили результаты удара по предприятию "Атлант Аэро".
Главные тезисы
Силы обороны Украины поразили склад БК армии РФ в Приморске и "Атлант Аэро" в Таганроге
В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 16 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по составу боеприпасов подразделения из состава 76 десантно-штурмовой дивизии (г. Приморск, временно оккупированная территория Запорожской области).
Зафиксировано попадание в цель. Масштабы ущерба уточняются.
Кроме того, уточнены результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" (г. Таганрог, Ростовская область, РФ). Подтверждено повреждение цеха окончательной сборки БпЛА, двух производственных цехов, а также административного здания предприятия.
В Генштабе напомнили, что 13 января 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро" (г. Таганрог, Ростовская область, РФ).
На этом объекте осуществляется полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных беспилотных летательных аппаратов типа "Молния", а также изготовление комплектующих изделий в БПЛА "Орион" для нужд войск РФ.
