Генштаб уточнил результаты масштабной "бавовны" в Приморске и Таганроге

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение состава боеприпасов российской армии в Приморске на временно оккупированной территории Запорожской области и уточнили результаты удара по предприятию "Атлант Аэро".

Силы обороны Украины поразили склад БК армии РФ в Приморске и "Атлант Аэро" в Таганроге

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 16 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по составу боеприпасов подразделения из состава 76 десантно-штурмовой дивизии (г. Приморск, временно оккупированная территория Запорожской области).

Зафиксировано попадание в цель. Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, уточнены результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" (г. Таганрог, Ростовская область, РФ). Подтверждено повреждение цеха окончательной сборки БпЛА, двух производственных цехов, а также административного здания предприятия.

В Генштабе напомнили, что 13 января 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро" (г. Таганрог, Ростовская область, РФ).