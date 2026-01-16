Генштаб уточнив результати масштабної "бавовни" у Приморську і Таганрозі
Генштаб уточнив результати масштабної "бавовни" у Приморську і Таганрозі

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження складу боєприпасів російської армії в Приморську на тимчасово окупованій території Запорізької області та уточнили результати удару по підприємству "Атлант Аеро".

Головні тези:

  • ЗСУ завдали удари по складу боєприпасів російської армії у Приморську та підприємству “Атлант Аеро” в Таганрозі для зниження наступальних можливостей агресора.
  • У результаті ударів зафіксовано пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА та виробничих цехів “Атлант Аеро”.

Сили оборони України уразили склад БК армії РФ у Приморську і "Атлант Аеро" у Таганрозі

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії (м. Приморськ, тимчасово окупована територія Запорізької області).

Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, уточнені результати удару по підприємству "Атлант Аеро" (м. Таганрог, Ростовська область, РФ). Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства.

У Генштабі нагадали, що 13 січня 2026 року Сили оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству "Атлант Аеро" (м. Таганрог, Ростовська область, РФ).

На цьому об'єкті здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", а також виготовлення комплектувальних виробів до БпЛА "Оріон" для потреб військ РФ.

