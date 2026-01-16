Генштаб уточнив результати масштабної "бавовни" у Приморську і Таганрозі

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження складу боєприпасів російської армії в Приморську на тимчасово окупованій території Запорізької області та уточнили результати удару по підприємству "Атлант Аеро".

Сили оборони України уразили склад БК армії РФ у Приморську і "Атлант Аеро" у Таганрозі

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії (м. Приморськ, тимчасово окупована територія Запорізької області).

Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, уточнені результати удару по підприємству "Атлант Аеро" (м. Таганрог, Ростовська область, РФ). Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства.

У Генштабі нагадали, що 13 січня 2026 року Сили оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству "Атлант Аеро" (м. Таганрог, Ростовська область, РФ).