Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у Приморську та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим"

Учора та у ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ уразили нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим"

Зокрема, уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" (Приморськ, Ленінградська обл, РФ). За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта.

Через порт "Приморськ" щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Кошти від продажу нафти країна-агресор направляє на продовження війни проти України та забезпечення російської окупаційної армії.

Також уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республіка Башкортостан, РФ) – підтверджується пожежа на території підприємства.

Нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік.

НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.

Зазначені об'єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії РФ проти України.