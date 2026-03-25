Порты Усть-Луга и Приморск РФ не отгружают нефтепродукты из-за атак дронов ВСУ
Порты Усть-Луга и Приморск РФ не отгружают нефтепродукты из-за атак дронов ВСУ

Источник:  Reuters

Два крупнейших российских нефтяных терминала, порты Усть-Луга и Приморск, прекратили отгружать нефть и нефтепродукты из-за массированных атак украинских дронов.

Главные тезисы

  • Массированные атаки украинских дронов привели к приостановке отгрузки нефтепродуктов из портов Усть-Луга и Приморск РФ.
  • Атаки на балтийские порты России стали одними из крупнейших ударов за последние четыре года по российским нефтяным экспортным объектам.

Украинские дроны приостановили работу двух портов РФ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

Атаки беспилотников на балтийские порты России являются одними из крупнейших на сегодняшний день ударов по российским нефтяным экспортным объектам за четыре года войны.

Приморск, который может экспортировать более 1 миллиона баррелей сырой нефти в день, является основным рынком сбыта флагманской российской сырой нефти марки Urals и высококачественного дизельного топлива.

По данным источников, Усть-Луга экспортировала 32,9 миллиона метрических тонн нефтепродуктов в прошлом году, а Приморск — 16,8 миллиона тонн.

Глава Комитета по обороне в парламенте Финляндии Хейки Аутто рассказал Reuters, что во вторник он, приземляясь в аэропорту Хельсинки, видел огромный столб черного дыма, поднимающийся со стороны порта Приморск.

