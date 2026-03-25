Порти Усть-Луга і Приморськ РФ не відвантажують нафтопродукти через атаки дронів ЗСУ

Два найбільші російські нафтові термінали, порти Усть-Луга і Приморськ, припинили відвантажувати нафту і нафтопродукти через масовані атаки українських дронів.
Головні тези:
- Українські дрони припинили відвантаження нафти та нафтопродуктів в портах Усть-Луга та Приморськ РФ.
- Масовані атаки стали одними з найбільших ударів за останні чотири роки по російських нафтових експортних об'єктах.
Українські дрони призупинили роботу двох портів РФ
Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників.
Атаки безпілотників на балтійські порти Росії є одними з найбільших на сьогодні ударів по російських нафтових експортних об'єктах за чотири роки війни.
Приморськ, який може експортувати понад 1 мільйон барелів сирої нафти на день, є основним ринком збуту флагманської російської сирої нафти марки Urals та високоякісного дизельного палива.
Голова Комітету з оборони в парламенті Фінляндії Хейкі Аутто розповів Reuters, що у вівторок він, приземляючись в аеропорту Гельсінкі, бачив величезний стовп чорного диму, що піднімається з боку порту Приморськ.
