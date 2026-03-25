Порти Усть-Луга і Приморськ РФ не відвантажують нафтопродукти через атаки дронів ЗСУ

Два найбільші російські нафтові термінали, порти Усть-Луга і Приморськ, припинили відвантажувати нафту і нафтопродукти через масовані атаки українських дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Атаки безпілотників на балтійські порти Росії є одними з найбільших на сьогодні ударів по російських нафтових експортних об'єктах за чотири роки війни.

Приморськ, який може експортувати понад 1 мільйон барелів сирої нафти на день, є основним ринком збуту флагманської російської сирої нафти марки Urals та високоякісного дизельного палива.

За даними джерел, Усть-Луга експортувала 32,9 мільйона метричних тонн нафтопродуктів минулого року, а Приморськ — 16,8 мільйона тонн.

Голова Комітету з оборони в парламенті Фінляндії Хейкі Аутто розповів Reuters, що у вівторок він, приземляючись в аеропорту Гельсінкі, бачив величезний стовп чорного диму, що піднімається з боку порту Приморськ.