РФ ударила баллистикой по Харькову — 5 пострадавших, в том числе и младенец
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
Read in English
Читати українською

В минувшую ночь российские захватчики совершали атаку баллистическими ракетами по Харькову. Согласно последним данным, пострадали 5 мирных жителей города, в том числе и ребенок.

Главные тезисы

  • Уже утром 3 апреля россияне нанесли удар БпЛА по центральной части города.
  • ГСЧС Украины сообщает, что в результате этого нападения пострадал мужчина.

Атака России на Харьков — какие последствия

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, армия РФ нанесла сразу 3 удара баллистическим оружием по Киевскому району Харькова.

С заявлением на этот счет также выступил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам последнего, четыре вражеских ракетных удара зафиксированы в Киевском районе Харькова.

Чуть позже стало известно, что в результате вражеского ракетного удара ранена 63-летняя женщина.

Утром 3 апреля представители полиции официально подтвердили, что в результате ночных атак в Харькове пострадали 5 человек, среди которых младенец.

Прошлой ночью под удары армии РФ попали сразу три района города – Основянский, Киевский и Шевченковский.

В Основянском районе повреждено офисное здание. Пострадал 70-летний охранник. Повреждены частные домовладения в Киевском районе. Острую реакцию на стресс испытала 27-летняя женщина и ее сын 2026 года рождения, — отметили в полиции.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин масштабировал военную экономику и не остановится на Украине — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Атаки украинских дронов уменьшили на 40% экспортные мощности нефти РФ
нефть
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия срочно выделяет Украине дополнительные 115 млн евро на усиление ПВО
Правительство Великобритании
Британия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?