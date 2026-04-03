РФ ударила баллистикой по Харькову — 5 пострадавших, в том числе и младенец

В минувшую ночь российские захватчики совершали атаку баллистическими ракетами по Харькову. Согласно последним данным, пострадали 5 мирных жителей города, в том числе и ребенок.

Атака России на Харьков — какие последствия

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, армия РФ нанесла сразу 3 удара баллистическим оружием по Киевскому району Харькова.

С заявлением на этот счет также выступил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам последнего, четыре вражеских ракетных удара зафиксированы в Киевском районе Харькова.

Чуть позже стало известно, что в результате вражеского ракетного удара ранена 63-летняя женщина.

Утром 3 апреля представители полиции официально подтвердили, что в результате ночных атак в Харькове пострадали 5 человек, среди которых младенец.

Прошлой ночью под удары армии РФ попали сразу три района города – Основянский, Киевский и Шевченковский.