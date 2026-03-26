Путин масштабировал военную экономику и не остановится на Украине — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская военная машина настолько разогналась, что Путин не остановится только на войне против Украины.

Главные тезисы

  • Путин масштабирует военную экономику и не исключает возможности агрессии за пределами Украины.
  • Россия нацелена на уничтожение Украины, Европы и НАТО, что может привести к новым конфликтам в регионе.

Путин настроен начать еще одну войну в Европе — Зеленский

Об этом Зеленский сказал в интервью Reuters.

Россияне так внутренне развернули эту войну, что если мы не остановим Путина, то будет продолжение. Он выберет какую-нибудь маленькую страну: ему это нужно. Он разогнал военную экономику и радикализовал россиян. Сегодня в России есть 20–25% молодых людей, которые хотят уничтожения Украины и Европы, которые хотят вернуться к советскому влиянию, хотят вернуться к идее уничтожения НАТО. Да просто это не исчезнет.

По словам Зеленского, Путин не будет выбирать: раскол в обществе или сделать пару шагов и в какое-то из балтийских государств поставить правую ногу или левую.

Он выберет второй.

Он не будет рисковать ни собой, ни своей жизнью, ни внутренней стабильностью.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы почти на тех же позициях". Зеленский описал ситуацию на фронте
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовит операцию против систем водоснабжения Украины — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина способна производить 2 тыс дронов-перехватчиков в сутки — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский

