Путин масштабировал военную экономику и не остановится на Украине — Зеленский

Россияне так внутренне развернули эту войну, что если мы не остановим Путина, то будет продолжение. Он выберет какую-нибудь маленькую страну: ему это нужно. Он разогнал военную экономику и радикализовал россиян. Сегодня в России есть 20–25% молодых людей, которые хотят уничтожения Украины и Европы, которые хотят вернуться к советскому влиянию, хотят вернуться к идее уничтожения НАТО. Да просто это не исчезнет.