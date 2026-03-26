Украина способна производить 2 тыс дронов-перехватчиков в сутки — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки при наличии финансирования.
Главные тезисы
- Украина способна производить 2 тысячи дронов-перехватчиков в сутки при соответствующем финансировании, заявил президент Зеленский.
- Президент подчеркнул необходимость укрепления защиты неба и ответа на потенциальные российские атаки.
При наличии финансирования Украина будет производить 2 тыс дронов-перехватчиков в сутки
Об этом глава государства сказал в интервью Reuters.
Он также подчеркнул, что на каждую атаку будет ответ.
Давление в мире с Россией уменьшается. Мы видим изменения в санкционной политике. Поэтому в отличие от всех или многих в мире у Украины есть свои санкции — дальнобойные возможности. Россияне должны ощущать давление. Если и Украина не будет отвечать на их удары, Россия будет просто продолжать войну и даже не думать о паузах.
По его словам, планы России ясны, но, подчеркнул он, "сейчас мы сильнее зимы".
