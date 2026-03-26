Украина способна производить 2 тыс дронов-перехватчиков в сутки — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки при наличии финансирования.

Об этом глава государства сказал в интервью Reuters.

Надо бороться за финансирование. Финансирование даст усиление защиты неба с нашей стороны. Безусловно. Технологии есть. При наличии бюджета Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также подчеркнул, что на каждую атаку будет ответ.

Давление в мире с Россией уменьшается. Мы видим изменения в санкционной политике. Поэтому в отличие от всех или многих в мире у Украины есть свои санкции — дальнобойные возможности. Россияне должны ощущать давление. Если и Украина не будет отвечать на их удары, Россия будет просто продолжать войну и даже не думать о паузах.

По его словам, планы России ясны, но, подчеркнул он, "сейчас мы сильнее зимы".