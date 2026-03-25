Россия готовит операцию против систем водоснабжения Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел селектор по регионам после российских ударов и отметил необходимость усилить защиту систем водоснабжения и противовоздушную оборону.

Зеленский предупредил украинцев о новой опасности от России

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.

Мы знаем, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждом обществе должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент добавил, что также провел селектор по всем регионам, где находились российские удары и попадания.

Особое внимание — Черниговщине, там весь день шли работы по восстановлению электричества. Я поручил чиновникам и команде Офиса Президента также проработать вместе с нашими военными вопросы противовоздушной обороны, в частности, защиты от дронов в западных регионах Украины.

По его словам, нужно добавить границ защиты, что является четкой задачей.