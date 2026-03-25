Россия готовит операцию против систем водоснабжения Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел селектор по регионам после российских ударов и отметил необходимость усилить защиту систем водоснабжения и противовоздушную оборону.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул необходимость усиления защиты систем водоснабжения и противовоздушной обороны Украины.
- Президент провел селектор в регионах после российских ударов и отметил необходимость подготовки к защите объектов инфраструктуры.
Зеленский предупредил украинцев о новой опасности от России
Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.
Президент добавил, что также провел селектор по всем регионам, где находились российские удары и попадания.
Особое внимание — Черниговщине, там весь день шли работы по восстановлению электричества. Я поручил чиновникам и команде Офиса Президента также проработать вместе с нашими военными вопросы противовоздушной обороны, в частности, защиты от дронов в западных регионах Украины.
По его словам, нужно добавить границ защиты, что является четкой задачей.
