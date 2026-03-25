Россия готовит операцию против систем водоснабжения Украины — Зеленский
Россия готовит операцию против систем водоснабжения Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел селектор по регионам после российских ударов и отметил необходимость усилить защиту систем водоснабжения и противовоздушную оборону.

  • Зеленский подчеркнул необходимость усиления защиты систем водоснабжения и противовоздушной обороны Украины.
  • Президент провел селектор в регионах после российских ударов и отметил необходимость подготовки к защите объектов инфраструктуры.

Зеленский предупредил украинцев о новой опасности от России

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.

Мы знаем, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждом обществе должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент добавил, что также провел селектор по всем регионам, где находились российские удары и попадания.

Особое внимание — Черниговщине, там весь день шли работы по восстановлению электричества. Я поручил чиновникам и команде Офиса Президента также проработать вместе с нашими военными вопросы противовоздушной обороны, в частности, защиты от дронов в западных регионах Украины.

По его словам, нужно добавить границ защиты, что является четкой задачей.

Еще раз сегодня прошлись с Премьер-министром Украины и руководителем Нафтогаза, другими чиновниками и министром обороны Украины по ключевым задачам. Воздушные силы Вооруженных сил Украины тоже имеют, что сделать.

Больше по теме

"Мы почти на тех же позициях". Зеленский описал ситуацию на фронте
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ разворачивает в Беларуси 4 станции управления БпЛА дальнего действия — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подвел итоги переговоров с командой Трампа
Владимир Зеленский
Зеленский верит, что США помогут завершить войну

