Росія готує операцію проти систем водопостачання України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів селектор по регіонах після російських ударів та наголосив на необхідності посилити захист систем водопостачання та протиповітряну оборону.
Головні тези:
- Росія готує операцію проти систем водопостачання України, що становить серйозну загрозу для країни.
- Президент Зеленський наголосив на необхідності посилення захисту водопостачальних об'єктів та протиповітряної оборони.
Зеленський попередив українців про нову небезпеку від Росії
Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.
Президент додав, що також провів селектор по всіх регіонах, де були російські удари і влучання.
Особлива увага — Чернігівщині, там увесь день ішли роботи по відновленню електрики. Я доручив урядовцям та команді Офісу Президента також пропрацювати разом із нашими військовими питання протиповітряної оборони, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України.
За його словами, треба додати рубежів захисту, що є чітким завданням.
Більше по темі
