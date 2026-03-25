Росія готує операцію проти систем водопостачання України — Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів селектор по регіонах після російських ударів та наголосив на необхідності посилити захист систем водопостачання та протиповітряну оборону.

Головні тези:

  • Росія готує операцію проти систем водопостачання України, що становить серйозну загрозу для країни.
  • Президент Зеленський наголосив на необхідності посилення захисту водопостачальних об'єктів та протиповітряної оборони.

Зеленський попередив українців про нову небезпеку від Росії

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.

Ми знаємо, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення до захисту відповідних об’єктів.

Президент України

Президент додав, що також провів селектор по всіх регіонах, де були російські удари і влучання.

Особлива увага — Чернігівщині, там увесь день ішли роботи по відновленню електрики. Я доручив урядовцям та команді Офісу Президента також пропрацювати разом із нашими військовими питання протиповітряної оборони, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України.

За його словами, треба додати рубежів захисту, що є чітким завданням.

Іще раз сьогодні пройшлися з Премʼєр-міністром України та керівником Нафтогазу, іншими урядовцями та міністром оборони України по ключових завданнях. Повітряні сили Збройних Сил України теж мають, що зробити.

