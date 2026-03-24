Зеленський підбив підсумки переговорів із командою Трампа

24 березня глава держави Володимир Зеленський детально обговорив підсумки зустрічей української делегації з командою президент США Дональда Трампа. Він звернув увагу на те, що в час доповіді наших переговірників Росія запустила нову хвилю “шахедів” проти України.

Зеленський вірить, що США допоможуть завершити війну

За словами українського лідера, від своєї команди він дізнався про те, що обговорювалося у Флориді.

Наразі у центрі уваги — гарантії безпеки для України. Вони повинні реально наблизити країну до завершення війни, а також справедливого миру.

Зеленський звертає увагу на те, що ситуація на міжнародній арені суттєво погіршилася через війну проти Ірану.

Це, на жаль, додає впевненості Росії. Але фундаментальні обставини не змінились. Росія продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками. Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти. Володимир Зеленський Президент України

На переконання глави держави, це можливо зробити лише спільними зусиллями України, США, Євросоюзу та інших союзників Києва.

На цьому тлі Зеленський закликав до нових зустрічей на рівні лідерів, щоб справді все вирішити.

Саме тому український лідер наказав команді максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і щоб вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими.