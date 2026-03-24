Сили оборони рознесли вщент командно-спостережний пункт армії РФ
Сили оборони рознесли вщент командно-спостережний пункт армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 23 березня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно розгромили одразу 6 районів зосереджження особового складу, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1490 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 168 бойових зіткнень

Втрати армії РФ станом на 24 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 289 740 (+890) осіб

  • танків — 11 800 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 24 271 (+3) од.

  • артилерійських систем — 38 695 (+33) од.

  • РСЗВ — 1 696 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 193 892 (+1 023) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 84 955 (+180) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 86 — із реактивних систем залпового вогню.

