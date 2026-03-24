Сили оборони рознесли вщент командно-спостережний пункт армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 23 березня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно розгромили одразу 6 районів зосереджження особового складу, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1490 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 168 бойових зіткнень
Втрати армії РФ станом на 24 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 289 740 (+890) осіб
танків — 11 800 (+6) од.
бойових броньованих машин — 24 271 (+3) од.
артилерійських систем — 38 695 (+33) од.
РСЗВ — 1 696 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 193 892 (+1 023) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 84 955 (+180) од.
Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 86 — із реактивних систем залпового вогню.
