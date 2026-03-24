РФ атакувала Полтаву, Запоріжжя та Харківщину — 4 загиблих
ДСНС України
Наслідки нової атаки РФ на Україну 23-24 березня
Протягом ночі 23-24 березня Росія завдавала нового масованого удару по різних регіонах України. Про жертв повідомляється в Полтавській, Запорізькій та Харківській областях, а також Херсоні. ДСНС України повідомляє про багатьох постраждалих цивільних.

Головні тези:

  • Російський обстріл зруйнував приватний житловий будинок у Херсоні.
  • Під завалами знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

У місті Полтава та Полтавському районі внаслідрк ворожого нападу загинули двоє мирних мешканців, ще 7 — постраждали, зокрема й одна дитина.

ДСНС України офіційно підтвердила, що зафіксовані пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. Почалися пожежі, які вдалося швидко приборкати.

На місцях подій працюють рятувальники, тривають роботи з ліквідації наслідків. Постраждалим надається необхідна допомога: залучені психологи ДСНС, які надають підтримку людям. Інформація уточнюється.

На Запоріжжі внаслідок масованої ворожої атаки загинула людина, ще 5 постраждали.

Місцева влада повідомляє про загоряння багатоповерхівки та частково пошкоджений житловий будинок із подальшим займанням.

Також горіли вантажні та легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджені поряд розташовані будівлі. Остаточна кількість постраждалих уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи завершені, всі пожежі ліквідували вогнеборці.

У Харківській області армія РФ атакувала FPV-дроном електропотяг «Слатине — Харків».

Згідно з останніми даними, загинув пасажир, постраждав машиніст потяга та його помічник.

У момент удару потяг перебував на станції Слатине.

Вранці у Херсоні російський обстріл зруйнував приватний житловий будинок — під завалами опинилася людина

Рятувальники деблокували тіло чоловіка без ознак життя.

Путін вирішив зменшити масштаби виробництва ракет
Фінляндія пропонує Трампу допомогу в обмін на підтримку України
Росія може збагатитися на 250 млрд дол через довгу війну в Ірані
