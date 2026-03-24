РФ атакувала Полтаву, Запоріжжя та Харківщину — 4 загиблих

Протягом ночі 23-24 березня Росія завдавала нового масованого удару по різних регіонах України. Про жертв повідомляється в Полтавській, Запорізькій та Харківській областях, а також Херсоні. ДСНС України повідомляє про багатьох постраждалих цивільних.
Головні тези:
- Російський обстріл зруйнував приватний житловий будинок у Херсоні.
- Під завалами знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
Наслідки нової атаки РФ на Україну 23-24 березня
У місті Полтава та Полтавському районі внаслідрк ворожого нападу загинули двоє мирних мешканців, ще 7 — постраждали, зокрема й одна дитина.
ДСНС України офіційно підтвердила, що зафіксовані пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. Почалися пожежі, які вдалося швидко приборкати.
На Запоріжжі внаслідок масованої ворожої атаки загинула людина, ще 5 постраждали.
Місцева влада повідомляє про загоряння багатоповерхівки та частково пошкоджений житловий будинок із подальшим займанням.
У Харківській області армія РФ атакувала FPV-дроном електропотяг «Слатине — Харків».
Згідно з останніми даними, загинув пасажир, постраждав машиніст потяга та його помічник.
У момент удару потяг перебував на станції Слатине.
Вранці у Херсоні російський обстріл зруйнував приватний житловий будинок — під завалами опинилася людина
Рятувальники деблокували тіло чоловіка без ознак життя.
