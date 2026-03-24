РФ атаковала Полтаву, Запорожье и Харьковщину — 4 погибших

В течение ночи 23-24 марта Россия наносила новый массированный удар по разным регионам Украины. О жертвах сообщается в Полтавской, Запорожской и Харьковской областях, а также Херсоне. ГСЧС Украины сообщает о многих пострадавших гражданских.
Главные тезисы
- Российские обстрелы разрушили частный жилой дом в Херсоне.
- Под завалами обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Последствия новой атаки РФ на Украину 23-24 марта
В городе Полтава и Полтавском районе в результате вражеского нападения погибли двое мирных жителей, еще 7 — пострадали, в том числе и один ребенок.
ГСЧС Украины официально подтвердила, что зафиксированы повреждения жилых домов, гостиницы и производственных объектов. Начались пожары, которые удалось быстро погасить.
На Запорожье в результате массированной вражеской атаки погиб человек, еще 5 пострадали.
Местные власти сообщают о возгорании многоэтажки и частично поврежденном жилом доме с последующим возгоранием.
В Харьковской области армия РФ атаковала FPV-дроном электропоезд «Слатино — Харьков».
Согласно последним данным, погиб пассажир, пострадал машинист поезда и его помощник.
В момент удара поезд находился на станции Слатино.
Утром в Херсоне российские обстрелы разрушили частный жилой дом — под завалами оказался человек
Спасатели деблокировали тело мужчины без признаков жизни.
