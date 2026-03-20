Россия может обогатиться на 250 млрд долл из-за долгой войны в Иране

Война в Иране может принести бюджету РФ до 250 млрд долл. дополнительного дохода. Эти средства позволят Кремлю финансировать агрессию против Украины гораздо интенсивнее, чем сейчас.
Главные тезисы
- Проведение войны в Иране может принести России до 250 миллиардов дополнительного дохода за счет роста цен на нефть и экспорту энергоносителей.
- Рост доходов Кремля позволит усилить агрессию против Украины и угрожает стабильности в Европе.
РФ может получить 250 млрд долл из-за войны в Иране
Аналитики KSE Institute при Киевской школе экономики смоделировали три сценария развития событий в зависимости от продолжительности конфликта.
Сценарий "Быстрая война" (до середины апреля). Даже при коротком конфликте Россия заработает дополнительные 84 млрд дол. Цены на нефть подскочат до 100 долл. за баррель, а государственные доходы Кремля вырастут на 45 млрд дол.
Сценарий "Затяжной конфликт" (до конца мая). Временный взлет цен на нефть до 140 долл. принесет РФ дополнительные 161,3 млрд дол. Общие доходы от экспорта энергоносителей вырастут на 135% по сравнению с довоенными прогнозами.
Сценарий "Великая война" (до конца сентября). Это самый плохой вариант, при котором цены могут достичь 150-200 долл. за баррель. Россия получит сверхприбыль в 252,4 млрд. дол. Это больше, чем РФ заработала в 2022 году, а налоговые поступления в бюджет агрессора вырастут почти в четыре раза.
Эксперты отмечают критическую важность стабильности в регионе для безопасности всей Европы.
С точки зрения европейской политики безопасности, проход через Ормузский пролив должен быть восстановлен как можно быстрее, несмотря ни на что, отмечает соавтор исследования, директор Центра геоэкономики KSE Бенджамин Хильгеншток.
Экономисты подчеркивают, что рост доходов Москвы напрямую угрожает Украине, поскольку эти ресурсы позволяют РФ продолжать агрессию.
Прогнозируемые сверхприбыли Кремля (250 млрд долларов) значительно превышают объемы западной помощи Киеву.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-