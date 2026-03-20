Росія може збагатитися на 250 млрд дол через довгу війну в Ірані

Війна в Ірані може принести бюджету РФ до 250 млрд дол додаткового доходу. Ці кошти дозволять Кремлю фінансувати агресію проти України значно інтенсивніше, ніж зараз.
Головні тези:
- Проведення війни в Ірані може принести Росії до 250 млрд додаткового доходу.
- Зростання цін на нафту та експорт енергоносіїв стануть джерелом надприбутку для РФ.
- Експерти наголошують на критичній важливості стабільності в регіоні для безпеки європейської політики безпеки.
РФ може отримати 250 млрд дол через війну в Ірані
Аналітики KSE Institute при Київській школі економіки змоделювали три сценарії розвитку подій залежно від тривалості конфлікту.
Сценарій "Швидка війна" (до середини квітня). Навіть за умови короткого конфлікту Росія заробить додаткові 84 млрд дол. Ціни на нафту підскочать до 100 дол за барель, а державні доходи Кремля зростуть на 45 млрд дол.
Сценарій "Затяжний конфлікт" (до кінця травня). Тимчасовий зліт цін на нафту до 140 дол принесе РФ додаткові 161,3 млрд дол. Загальні доходи від експорту енергоносіїв зростуть на 135% порівняно з довоєнними прогнозами.
Сценарій "Велика війна" (до кінця вересня). Це найгірший варіант, за якого ціни можуть сягнути 150-200 дол за барель. Росія отримає надприбуток у 252,4 млрд дол. Це більше, ніж РФ заробила у 2022 році, а податкові надходження до бюджету агресора зростуть майже вчетверо.
Експерти наголошують на критичній важливості стабільності в регіоні для безпеки всієї Європи.
З точки зору європейської політики безпеки, прохід через Ормузьку протоку має бути відновлений якомога швидше, незважаючи ні на що, — зазначає співавтор дослідження, директор Центру геоекономіки KSE Бенджамін Хільгеншток.
Економісти підкреслюють, що зростання доходів Москви безпосередньо загрожує Україні, оскільки ці ресурси дозволяють РФ продовжувати агресію.
Прогнозовані надприбутки Кремля (250 млрд доларів) значно перевищують обсяги західної допомоги Києву.
