ППО знешкодила 25 російських ракет і 365 дронів
ППО знешкодила 25 російських ракет і 365 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Протягом минулої ночі Росія здійснювала нову комбіновану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Для цього вона використала ударні дрони, ракет повітряного та наземного базування. Що важливо розуміти, загалом йдеться про 426 засобів повітряного нападу.

  • Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях.
  • Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Для нового повітряного нападу ворог використав:

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Курська обл., РФ, ТОТ Донецької обл.);

  • 18 крилатих ракет Х-101 (район пуску — із повітряного простору над Каспійським морем);

  • 5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску — Брянська обл., РФ);

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску — Курська обл., РФ, ТОТ Донецької обл.);

  • 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 250 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей — 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

  • 18 крилатих ракет Х-101;

  • 5 крилатих ракет Іскандер-К;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

  • 365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фінляндія пропонує Трампу допомогу в обмін на підтримку України
Стубб
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Росія може збагатитися на 250 млрд дол через довгу війну в Ірані
Іран
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Полтаву, Запоріжжя та Харківщину — 4 загиблих
ДСНС України
