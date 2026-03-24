ПВО обезвредила 25 российских ракет и 365 дронов
ПВО обезвредила 25 российских ракет и 365 дронов

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
В минувшую ночь Россия осуществляла новую комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Для этого она использовала ударные дроны, ракеты воздушного и наземного базирования. Что важно понимать, в общей сложности речь идет о 426 средствах воздушного нападения.

  • Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БПЛА на 22 локациях.
  • Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

Для нового воздушного нападения враг использовал:

  • 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Курская обл., РФ, ТОТ Донецкой обл.);

  • 18 крылатых ракет Х-101 (район пуска — из воздушного пространства над Каспийским морем);

  • 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска — Брянская обл., РФ);

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 (район пуска — Курская обл., РФ, ТОТ Донецкой обл.);

  • 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, ТОТ АР Крым, около 250 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей — 25 ракет и 365 беспилотников разных типов:

  • 18 крылатых ракет Х-101;

  • 5 крылатых ракет Искандер-К;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

  • 365 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях.

Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

