Силы обороны разнесли командно-наблюдательный пункт армии РФ
Как сообщает Генштаб ВСУ, 23 марта авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно разгромили сразу 6 районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.

  • Начались 1490 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 168 боевых столкновений

Потери армии РФ по состоянию на 24 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 289 740 (+890) человек

  • танков — 11 800 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 271 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 38 695 (+33) ед.

  • РСЗО — 1 696 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 193 892 (+1 023) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 84 955 (+180) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 75 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9027 дронов-камикадзе и осуществил 3727 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 86 из реактивных систем залпового огня.

