Силы обороны разнесли командно-наблюдательный пункт армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 23 марта авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно разгромили сразу 6 районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1490 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 168 боевых столкновений
Потери армии РФ по состоянию на 24 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 289 740 (+890) человек
танков — 11 800 (+6) ед.
боевых бронированных машин — 24 271 (+3) ед.
артиллерийских систем — 38 695 (+33) ед.
РСЗО — 1 696 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 193 892 (+1 023) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 84 955 (+180) ед.
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 75 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 9027 дронов-камикадзе и осуществил 3727 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 86 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
