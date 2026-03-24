Українські воїни вразили російську пускову установку БРК "Бастіон"

24 березня Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нові успішні діпстрайки захисників по силах російських загарбників на фронті та поза його межами. Цього разу під удари Сил оборони потрапили пускова установка БРК “Бастіон”, пункти управління та райони зосередження ворога.
Головні тези:
- Українські воїни змогли уразити ремонтний підрозділ противника.
- Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.
Сили оборони звітують про нові успіхи
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України завдали ударів по кількох важливих військових об’єктах російського агресора.
Так, українські воїни змогли “вполювати” ще одну пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу "Бастіон", що знаходилася в Актачі, ТОТ АР Крим.
Ба більше, під удари ЗСУ потрапили райони зосередження противника (Велика Новосілка, ТОТ Донецької обл.), (Хороше, ТОТ Луганської обл.) та (Новозлатопіль, ТОТ Запорізької обл.).
Також успішно атаковано ремонтний підрозділ противника (Новозлатопіль, ТОТ Запорізької обл.) та пункт управління БпЛА (Велика Новосілка, ТОТ Донецької обл.).
Генштаб ЗСУ наголошує, що масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.
Більше по темі
