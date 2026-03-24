Українські воїни вразили російську пускову установку БРК "Бастіон"
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
Read in English

24 березня Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нові успішні діпстрайки захисників по силах російських загарбників на фронті та поза його межами. Цього разу під удари Сил оборони потрапили пускова установка БРК “Бастіон”, пункти управління та райони зосередження ворога.

Головні тези:

  • Українські воїни змогли уразити ремонтний підрозділ противника.
  • Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України завдали ударів по кількох важливих військових об’єктах російського агресора.

Так, українські воїни змогли “вполювати” ще одну пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу "Бастіон", що знаходилася в Актачі, ТОТ АР Крим.

Ба більше, під удари ЗСУ потрапили райони зосередження противника (Велика Новосілка, ТОТ Донецької обл.), (Хороше, ТОТ Луганської обл.) та (Новозлатопіль, ТОТ Запорізької обл.).

Також успішно атаковано ремонтний підрозділ противника (Новозлатопіль, ТОТ Запорізької обл.) та пункт управління БпЛА (Велика Новосілка, ТОТ Донецької обл.).

Генштаб ЗСУ наголошує, що масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

Сили оборони України продовжать уражати важливі військові об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України. Далі буде! Слава Україні!

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?