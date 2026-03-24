Лідер угорської опозиції Мадяр обіцяє усунити команду Орбана

Очільник угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр пообіцяв, що у разі перемоги на парламентських виборах 12 квітня він звільнить усіх головний соратників прем’єр-міністра Віктора Орбана, йдеться навіть про президента та голів судових органів.

Мадяр обіцяє тотальне перезавантаження влади

Лідер опозиції закликає угорців забезпечити йому дві третини голосів у наступному парламенті.

За словами Мадяра, це дасть йому можливість врешті переписати конституцію і завершити "зміну режиму" після 16 років правління Орбана.

Він не приховує, що вважає чиного главу уряду та його поплічників "мафією", якої потрібно негайно позбутися.

Мадяр публічно пообіцяв виборцям, що голови Верховного та Конституційного судів, Державної аудиторської служби та Антимонопольного відомства, а також генеральний прокурор будуть усунені з посад, якщо він переможе на виборах.

Опозиціонер вкотре звернув увагу на те, що Віктор Орбан та члени його команди не виконали свої конституційні обов'язки.

Ми відновимо верховенство права та демократичний плюралізм. Петер Мадяр Лідер угорської опозиційної партії "Тиса"

За його словами, саме парламентська більшість у дві третини голосів дасть можливість йому остаточно знищити режим Орбана та уникнути судової тяганини.