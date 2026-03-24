Лидер венгерской оппозиции Мадяр обещает устранить команду Орбана
Мадяр обещает тотальную перезагрузку власти
Источник:  Bloomberg

Глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр пообещал, что в случае победы на парламентских выборах 12 апреля он уволит всех главных соратников премьер-министра Виктора Орбана, речь идет даже о президенте и главах судебных органов.

Главные тезисы

  • Мадяр настроен получить две трети голосов.
  • Это позволит ему собственноручно уничтожить режим Орбана.

Лидер оппозиции призывает венгров обеспечить ему две трети голосов в следующем парламенте.

По словам Мадяра, это позволит ему в конце концов переписать конституцию и завершить "смену режима" после 16 лет правления Орбана.

Он не скрывает, что считает действующего главу правительства и его приспешников "мафией", от которой нужно немедленно избавиться.

Мадяр публично пообещал избирателям, что председатели Верховного и Конституционного судов, Государственной аудиторской службы и Антимонопольного ведомства, а также генеральный прокурор будут отстранены от должностей, если он победит на выборах.

Оппозиционер в очередной раз обратил внимание на то, что Виктор Орбан и члены его команды не выполнили свои конституционные обязанности.

Мы восстановим верховенство права и демократический плюрализм.

Петер Мадяр

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса"

По его словам, именно парламентское большинство в две трети голосов позволит ему окончательно уничтожить режим Орбана и избежать судебной волокиты.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Просто безумны". Орбан набросился с обвинениями на членов ЕС
Орбан снова ссорится с членами ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия планирует устроить "покушение" на Орбана
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Орбана "сливает" Лаврову данные о заседаниях ЕС
Лавров

