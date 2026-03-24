Лидер венгерской оппозиции Мадяр обещает устранить команду Орбана

Глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр пообещал, что в случае победы на парламентских выборах 12 апреля он уволит всех главных соратников премьер-министра Виктора Орбана, речь идет даже о президенте и главах судебных органов.
Главные тезисы
- Мадяр настроен получить две трети голосов.
- Это позволит ему собственноручно уничтожить режим Орбана.
Мадяр обещает тотальную перезагрузку власти
Лидер оппозиции призывает венгров обеспечить ему две трети голосов в следующем парламенте.
По словам Мадяра, это позволит ему в конце концов переписать конституцию и завершить "смену режима" после 16 лет правления Орбана.
Он не скрывает, что считает действующего главу правительства и его приспешников "мафией", от которой нужно немедленно избавиться.
Мадяр публично пообещал избирателям, что председатели Верховного и Конституционного судов, Государственной аудиторской службы и Антимонопольного ведомства, а также генеральный прокурор будут отстранены от должностей, если он победит на выборах.
Оппозиционер в очередной раз обратил внимание на то, что Виктор Орбан и члены его команды не выполнили свои конституционные обязанности.
По его словам, именно парламентское большинство в две трети голосов позволит ему окончательно уничтожить режим Орбана и избежать судебной волокиты.
