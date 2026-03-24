Украинские воины поразили российскую пусковую установку БРК "Бастион"
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили российскую пусковую установку БРК "Бастион"

Генштаб ВСУ
Силы обороны отчитываются о новых успехах
Read in English
Читати українською

24 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил новые успешные дипстрайки защитников по силам российских захватчиков на фронте и за его пределами. На этот раз под удары Сил обороны попали пусковая установка БРК "Бастион", пункты управления и районы сосредоточения врага.

Главные тезисы

  • Украинские воины смогли поразить ремонтное подразделение противника.
  • Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

Силы обороны отчитываются о новых успехах

Как сообщает Генштаб ВСУ, в минувшую ночь подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нескольким важным военным объектам российского агрессора.

Так, украинские воины смогли "подстрелить" еще одну пусковую установку из состава берегового ракетного комплекса "Бастион" в ВОТ АР Крым.

Более того, под удары ВСУ попали районы сосредоточения противника (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.), (Хорошее, ВОТ Луганской обл.) и (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.).

Также успешно атакованы ремонтное подразделение противника (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.) и пункт управления БпЛА (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.).

Генштаб ВСУ отмечает, что масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

Силы обороны Украины продолжат поражать важные военные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?