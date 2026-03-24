Украинские воины поразили российскую пусковую установку БРК "Бастион"

24 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил новые успешные дипстрайки защитников по силам российских захватчиков на фронте и за его пределами. На этот раз под удары Сил обороны попали пусковая установка БРК "Бастион", пункты управления и районы сосредоточения врага.

Силы обороны отчитываются о новых успехах

Как сообщает Генштаб ВСУ, в минувшую ночь подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нескольким важным военным объектам российского агрессора.

Так, украинские воины смогли "подстрелить" еще одну пусковую установку из состава берегового ракетного комплекса "Бастион" в ВОТ АР Крым.

Более того, под удары ВСУ попали районы сосредоточения противника (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.), (Хорошее, ВОТ Луганской обл.) и (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.).

Также успешно атакованы ремонтное подразделение противника (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.) и пункт управления БпЛА (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.).

Генштаб ВСУ отмечает, что масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.