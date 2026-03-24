Путин приказал готовить россиян к провалу нового наступления армии РФ
Источник:  ISW

Аналитики американского Института изучения войны указывают на то, что российские войска уже начали весенне-летнее наступление на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области. Тем не менее, диктатор Владимир Путин и члены его команды уже осознали, что он обречен на провал.

Главные тезисы

  • Российское наступление только началось, а армия РФ уже потеряла аномальное количество солдат.
  • Скорее всего, враг не сможет добиться своих целей на фронте в 2026 году.

Россиян готовят к новому поражению их армии

Аналитики обращают внимание на недавнее заявление главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

По словам последнего, враг бросил десятки тысяч своих солдат на крайне утомительные пехотные штурмы.

Таким образом, только в течение 4 суток погибли и были ранены более 6090 российских оккупантов.

Более того, указано, что за последнюю неделю армия РФ потеряла 8710 своих вояк.

Такой высокий уровень потерь неприемлем, учитывая нынешние темпы набора новобранцев в России, и, вероятно, снизит способность России проводить столь масштабные штурмы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — отмечают американские аналитики.

По убеждению команды ISW, вероятность того, что враг захватит украинский "пояс крепостей" в 2026 году — очень низкая.

Это понимают не только эксперты, но и сам Путин, приказавший своим подчиненным готовить россиян к новому провалу.

Что важно понимать, последние уже формируют в информационном пространстве ожидания медленного продвижения и больших потерь.

Один из депутатов Государственной Думы России 23 марта заявил, что во всех войнах есть жертвы, но российские войска постараются минимизировать потери, продвигаясь "неспешно" к Славянску и Краматорску.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия предлагает Трампу помощь в обмен на поддержку Украины
Стуб пытается переманить Трампа на сторону Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Полтаву, Запорожье и Харьковщину — 4 погибших
ДСНС Украины
Последствия новой атаки РФ на Украину 23-24 марта
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны разнесли командно-наблюдательный пункт армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

