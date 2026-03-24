Путін наказав готувати росіян до провалу нового наступу армії РФ

Аналітики американського Інституту вивчення війни вказують на те, що російські війська вже розпочали весняно-літній наступ на український "пояс фортець" у Донецькій області. Попри це, диктатор Володимир Путін та члени його команди вже усвідомили, що він приречений на провал.

Росіян готують до нової поразки їхньої армії

Аналітики звертають увагу не нещодавню заяву головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

За словами останнього, ворог кинув десятки тисяч своїх солдатів на вкрай виснажливі піхотні штурми.

Таким чином лише протягом 4 діб загинуло та було поранено понад 6090 російських окупантів.

Ба більше вказано, що за останній тиждень армія РФ втратили аж 8710 своїх вояк.

Такий високий рівень втрат є неприйнятним, з огляду на нинішні темпи набору новобранців у Росії, і, ймовірно, знизить здатність Росії проводити настільки масштабні штурми в середньостроковій та довгостроковій перспективі, — наголошують американські аналітики.

На переконання команди ISW, імовірність того, що ворог захопить український "пояс фортець" у 2026 році — дуже низька.

Це розуміють не лише експерти, а й сам Путін, який наказав своїм підлеглим готувати росіян до нового провалу.

Що важливо розуміти, останні вже формують в інформаційному просторі очікування щодо повільного просування і великих втрат.