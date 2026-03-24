Путін наказав готувати росіян до провалу нового наступу армії РФ
Джерело:  ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни вказують на те, що російські війська вже розпочали весняно-літній наступ на український "пояс фортець" у Донецькій області. Попри це, диктатор Володимир Путін та члени його команди вже усвідомили, що він приречений на провал.

Головні тези:

  • Російський наступ лише почався, а армія РФ уже втратила аномальну кількість солдатів.
  • Найімовірніше, ворог не зможе досягти своїх цілей на фронті у 2026 році.

Росіян готують до нової поразки їхньої армії

Аналітики звертають увагу не нещодавню заяву головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

За словами останнього, ворог кинув десятки тисяч своїх солдатів на вкрай виснажливі піхотні штурми.

Таким чином лише протягом 4 діб загинуло та було поранено понад 6090 російських окупантів.

Ба більше вказано, що за останній тиждень армія РФ втратили аж 8710 своїх вояк.

Такий високий рівень втрат є неприйнятним, з огляду на нинішні темпи набору новобранців у Росії, і, ймовірно, знизить здатність Росії проводити настільки масштабні штурми в середньостроковій та довгостроковій перспективі, — наголошують американські аналітики.

На переконання команди ISW, імовірність того, що ворог захопить український "пояс фортець" у 2026 році — дуже низька.

Це розуміють не лише експерти, а й сам Путін, який наказав своїм підлеглим готувати росіян до нового провалу.

Що важливо розуміти, останні вже формують в інформаційному просторі очікування щодо повільного просування і великих втрат.

Один із депутатів Державної Думи Росії 23 березня заявив, що у всіх війнах є жертви, але російські війська постараються мінімізувати втрати, просуваючись "неспішно" до Слов'янська та Краматорська.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фінляндія пропонує Трампу допомогу в обмін на підтримку України
Стубб
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Полтаву, Запоріжжя та Харківщину — 4 загиблих
ДСНС України
Наслідки нової атаки РФ на Україну 23-24 березня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони рознесли вщент командно-спостережний пункт армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

