РФ ударила по многоэтажке в Днепре — пострадали 3 гражданских

Атака России на Днепр 24 марта — что известно

Первым факт новой атаки противника подтвердил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, в результате российского удара в днепровской многоэтажке повреждены стены, балконы, окна, технический этаж.

Кроме того, указано, что на двух верхних этажах вспыхнули пожары.

Ганжа также сообщил, что трое мирных жителей города были ранены из-за вражеской атаки на Днепр. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте работают все службы.

Глава ОВА обратил внимание горожан на то, что российская атака на Днепр продолжается до сих пор, поэтому важно оставаться в безопасных местах.

Чуть позже Ганжа уточнил, что два человека, пострадавшие в Днепре, госпитализированы в тяжелом состоянии. Это женщина 67 лет и мужчина 74 лет.