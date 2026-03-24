РФ ударила по багатоповерхівці у Дніпрі — постраждали 3 цивільних
Атака Росії на Дніпро 24 березня - що відомо
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Вранці 24 березня російські загарбники скоїли нову атаку на Дніпро: ворожий дрон влетів у 14-поверховий будинок — постраждали місцеві мешканці.

Головні тези:

  • Російська атака на Дніпро триває досі.
  • у двох потерпілих осколкові поранення, рвані рани, черепно-мозкові травми.

Першим факт нової ворожої атаки підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, внаслідок російського удару у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх.

Окрім того, наголошується, що на двох верхніх поверхах спалахнули пожежі.

Ганжа також повідомив, що троє мирних мешканців міста були поранені через ворожу атаку на Дніпро. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці працюють усі служби.

Голова ОВА звернув увагу містян на те, що російська атака на Дніпро триває досі, тому важливо залишатися в безпечних місцях.

Трохи пізніше Ганжа уточнив, що двоє людей, постраждалих у Дніпрі, госпіталізовані у важкому стані. Це жінка 67 років і чоловік 74 років.

У них осколкові поранення, рвані рани, черепно-мозкові травми.

