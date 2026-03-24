Зеленский подвел итоги переговоров с командой Трампа

24 марта глава государства Владимир Зеленский подробно обсудил итоги встреч украинской делегации с командой президента США Дональда Трампа. Он обратил внимание, что во время доклада наших переговорщиков Россия запустила новую волну "шахедов" против Украины.
Главные тезисы
- Ситуация на международной арене усугубилась из-за войны на Ближнем Востоке.
- Украина настроена сделать все возможное, чтобы этим не воспользовалась Россия.
Зеленский верит, что США помогут завершить войну
По словам украинского лидера, от своей команды он узнал, что обсуждалось во Флориде.
Сейчас в центре внимания — гарантии безопасности для Украины. Они должны реально приблизить страну к концу войны, а также справедливому миру.
Зеленский обращает внимание на то, что ситуация на международной арене существенно ухудшилась из-за войны против Ирана.
По мнению главы государства, это можно сделать только совместными усилиями Украины, США, Евросоюза и других союзников Киева.
На этом фоне Зеленский призвал к новым встречам на уровне лидеров, чтобы действительно все решить.
Поэтому украинский лидер приказал команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными.
