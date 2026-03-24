Зеленский подвел итоги переговоров с командой Трампа

24 марта глава государства Владимир Зеленский подробно обсудил итоги встреч украинской делегации с командой президента США Дональда Трампа. Он обратил внимание, что во время доклада наших переговорщиков Россия запустила новую волну "шахедов" против Украины.

Зеленский верит, что США помогут завершить войну

По словам украинского лидера, от своей команды он узнал, что обсуждалось во Флориде.

Сейчас в центре внимания — гарантии безопасности для Украины. Они должны реально приблизить страну к концу войны, а также справедливому миру.

Зеленский обращает внимание на то, что ситуация на международной арене существенно ухудшилась из-за войны против Ирана.

Это, к сожалению, придает уверенность России. Но фундаментальные обстоятельства не изменились. Россия продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в том регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы. Эту угрозу постоянной войны в разных географиях нужно останавливать. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению главы государства, это можно сделать только совместными усилиями Украины, США, Евросоюза и других союзников Киева.

На этом фоне Зеленский призвал к новым встречам на уровне лидеров, чтобы действительно все решить.

Поэтому украинский лидер приказал команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными.