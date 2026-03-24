Зеленский подвел итоги переговоров с командой Трампа

Владимир Зеленский
Зеленский верит, что США помогут завершить войну
24 марта глава государства Владимир Зеленский подробно обсудил итоги встреч украинской делегации с командой президента США Дональда Трампа. Он обратил внимание, что во время доклада наших переговорщиков Россия запустила новую волну "шахедов" против Украины.

Главные тезисы

  • Ситуация на международной арене усугубилась из-за войны на Ближнем Востоке.
  • Украина настроена сделать все возможное, чтобы этим не воспользовалась Россия.

По словам украинского лидера, от своей команды он узнал, что обсуждалось во Флориде.

Сейчас в центре внимания — гарантии безопасности для Украины. Они должны реально приблизить страну к концу войны, а также справедливому миру.

Зеленский обращает внимание на то, что ситуация на международной арене существенно ухудшилась из-за войны против Ирана.

Это, к сожалению, придает уверенность России. Но фундаментальные обстоятельства не изменились. Россия продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в том регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы. Эту угрозу постоянной войны в разных географиях нужно останавливать.

Владимир Зеленский

По мнению главы государства, это можно сделать только совместными усилиями Украины, США, Евросоюза и других союзников Киева.

На этом фоне Зеленский призвал к новым встречам на уровне лидеров, чтобы действительно все решить.

Поэтому украинский лидер приказал команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными.

Поручил также проинформировать европейских и канадских партнеров о встречах во Флориде, — подчеркнул Зеленский.

