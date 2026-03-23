РФ розгортає у Білорусі 4 станції управління БпЛА дальньої дії — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі.

Росія розгорне у Білорусі станції управління дронами — Зеленський

Про це глава Української держаив повідомив за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими.

Також Зеленський заявив, що Україна має неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму.