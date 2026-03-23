РФ розгортає у Білорусі 4 станції управління БпЛА дальньої дії — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі.
Головні тези:
- Росія планує розгорнути станції управління безпілотниками в Білорусі - заява Зеленського.
- Україна має неспростовні дані про російську розвідку в іранському режимі.
Росія розгорне у Білорусі станції управління дронами — Зеленський
Про це глава Української держаив повідомив за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.
Зеленський зазначив, що доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими.
Також Зеленський заявив, що Україна має неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму.
