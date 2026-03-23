РФ розгортає у Білорусі 4 станції управління БпЛА дальньої дії — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ розгортає у Білорусі 4 станції управління БпЛА дальньої дії — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі.

Головні тези:

  • Росія планує розгорнути станції управління безпілотниками в Білорусі - заява Зеленського.
  • Україна має неспростовні дані про російську розвідку в іранському режимі.

Росія розгорне у Білорусі станції управління дронами — Зеленський

Про це глава Української держаив повідомив за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими.

Також Зеленський заявив, що Україна має неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму.

Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?