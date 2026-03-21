Делегація України продовжує перемовини щодо закінчення війни з представниками США — Зеленський

Українська делегація продовжить спілкування з представниками Сполучених Штатів Америки 22 березня — важливо для всіх, що дипломатія триває.

Зеленський поділився подробицями мирних перемовин України зі США

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Наша команда зараз в Америці, була вже зустріч сьогодні. З американської сторони — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну — війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна. Володимир Зеленський Президент України

Команди продовжать спілкуватись і завтра. І найголовніше — зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни і наскільки вони готові робити це чесно та достойно.

Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди.

21 березня українська делегація прибула в місто Маямі американського штату Флорида для переговорів з представниками США.