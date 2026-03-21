Делегація України продовжує перемовини щодо закінчення війни з представниками США — Зеленський

Українська делегація продовжить спілкування з представниками Сполучених Штатів Америки 22 березня — важливо для всіх, що дипломатія триває.
Головні тези:
- Українська делегація проводить важливі перемовини з представниками США щодо закінчення війни Росії проти України.
- Президент Зеленський акцентує на значущості дипломатії та співпраці для завершення конфлікту між країнами.
Зеленський поділився подробицями мирних перемовин України зі США
На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Команди продовжать спілкуватись і завтра. І найголовніше — зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни і наскільки вони готові робити це чесно та достойно.
21 березня українська делегація прибула в місто Маямі американського штату Флорида для переговорів з представниками США.
До делегації входять секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
