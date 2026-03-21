Делегація України продовжує перемовини щодо закінчення війни з представниками США — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Делегація України продовжує перемовини щодо закінчення війни з представниками США — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Українська делегація продовжить спілкування з представниками Сполучених Штатів Америки 22 березня — важливо для всіх, що дипломатія триває.

Головні тези:

  • Українська делегація проводить важливі перемовини з представниками США щодо закінчення війни Росії проти України.
  • Президент Зеленський акцентує на значущості дипломатії та співпраці для завершення конфлікту між країнами.

Зеленський поділився подробицями мирних перемовин України зі США

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Наша команда зараз в Америці, була вже зустріч сьогодні. З американської сторони — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну — війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Команди продовжать спілкуватись і завтра. І найголовніше — зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни і наскільки вони готові робити це чесно та достойно.

Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди.

21 березня українська делегація прибула в місто Маямі американського штату Флорида для переговорів з представниками США.

До делегації входять секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Каллас попередила, що перемовини щодо України звернули не туди
Каллас не розуміє, чому до болючих поступок схиляють лише Україну
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Перемовини в Абу-Дабі. Віткофф анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ
Віткофф
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Путіна знову загнала мирні перемовини у глухий кут
Путін знову гальмує мирний процес

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?