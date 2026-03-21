Делегация Украины продолжает переговоры насчет окончания войны с представителями США — Зеленский

Украинская делегация продолжит общение с представителями Соединенных Штатов Америки 22 марта — важно для всех, что дипломатия продолжается.
Главные тезисы
- Украинская делегация важно взаимодействует с американской стороной для приближения к окончанию конфликта с Россией.
- Президент Зеленский акцентирует внимание на роли дипломатии и сотрудничества в урегулировании военного противостояния.
Зеленский поделился подробностями мирных переговоров Украины с США
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Команды продолжат общаться и завтра. И самое главное — понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно.
21 марта украинская делегация прибыла в город Майами американского штата Флорида для переговоров с представителями США.
В делегацию входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
