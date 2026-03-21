Делегация Украины продолжает переговоры насчет окончания войны с представителями США — Зеленский

Украинская делегация продолжит общение с представителями Соединенных Штатов Америки 22 марта — важно для всех, что дипломатия продолжается.

  • Украинская делегация важно взаимодействует с американской стороной для приближения к окончанию конфликта с Россией.
  • Президент Зеленский акцентирует внимание на роли дипломатии и сотрудничества в урегулировании военного противостояния.

Зеленский поделился подробностями мирных переговоров Украины с США

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Наша команда сейчас в Америке была уже встреча сегодня. С американской стороны — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается, и мы пытаемся закончить эту войну — войну России против Украины. Война никому не нужна.

Команды продолжат общаться и завтра. И самое главное — понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно.

Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только выросли. Будет еще подробный доклад команды.

21 марта украинская делегация прибыла в город Майами американского штата Флорида для переговоров с представителями США.

В делегацию входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

