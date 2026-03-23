РФ разворачивает в Беларуси 4 станции управления БпЛА дальнего действия — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и на четырех станциях на территории Беларуси.

Россия развернет в Беларуси станции управления дронами — Зеленский

Об этом глава Украинского государства сообщил по результатам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.

Есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси. Будем реагировать соответственно. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что поручил Олегу Иващенко проинформировать партнеров и представителей медиа о тех данных, которые можем сделать открытыми.

Также Зеленский заявил, что у Украины есть неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму.