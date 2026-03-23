РФ разворачивает в Беларуси 4 станции управления БпЛА дальнего действия — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и на четырех станциях на территории Беларуси.
Главные тезисы
- Россия планирует развернуть станции управления беспилотниками дальнего действия в Беларуси, по заявлению президента Владимира Зеленского.
- Украина располагает неопровержимыми данными о российской разведке в иранском режиме, передал глава Украинского государства.
Россия развернет в Беларуси станции управления дронами — Зеленский
Об этом глава Украинского государства сообщил по результатам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.
Зеленский отметил, что поручил Олегу Иващенко проинформировать партнеров и представителей медиа о тех данных, которые можем сделать открытыми.
Также Зеленский заявил, что у Украины есть неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму.
