РФ разворачивает в Беларуси 4 станции управления БпЛА дальнего действия — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и на четырех станциях на территории Беларуси.

  • Россия планирует развернуть станции управления беспилотниками дальнего действия в Беларуси, по заявлению президента Владимира Зеленского.
  • Украина располагает неопровержимыми данными о российской разведке в иранском режиме, передал глава Украинского государства.

Об этом глава Украинского государства сообщил по результатам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.

Есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси. Будем реагировать соответственно.

Зеленский отметил, что поручил Олегу Иващенко проинформировать партнеров и представителей медиа о тех данных, которые можем сделать открытыми.

Также Зеленский заявил, что у Украины есть неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму.

Россия использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных по взаимодействию от партнеров на Ближнем Востоке.

