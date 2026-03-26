Україна здатна виробляти 2 тис дронів-перехоплювачів на добу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу за умови наявності фінансування.
Головні тези:
- Україна має потенціал виробляти 2 тисячі дронів-перехоплювачів на добу при належному фінансуванні.
- Президент Зеленський наголошує на необхідності посилення захисту неба та відповіді на будь-які російські атаки.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters.
Він також підкреслив, що на кожну російську атаку буде відповідь.
Тиск у світі на Росію зменшується. Ми бачимо зміни у санкційній політиці. Тому, на відміну від усіх або багатьох у світі, в України є свої санкції — далекобійні можливості. Росіяни повинні відчувати тиск. Якщо й Україна не буде відповідати на їхні удари, то Росія буде просто продовжувати війну і навіть не думати про паузи.
За його словами, плани Росії зрозумілі, але, наголосив він, "зараз ми сильніші, ніж узимку".
