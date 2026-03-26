Україна здатна виробляти 2 тис дронів-перехоплювачів на добу — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу за умови наявності фінансування.

Головні тези:

  • Україна має потенціал виробляти 2 тисячі дронів-перехоплювачів на добу при належному фінансуванні.
  • Президент Зеленський наголошує на необхідності посилення захисту неба та відповіді на будь-які російські атаки.

За наявності фінансування Україна вироблятиме 2 тис дронів-перехоплювачів на добу

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters.

Треба боротися за фінансування. Фінансування дасть посилення захисту неба з нашого боку. Безумовно. Технології є. За умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу.

Він також підкреслив, що на кожну російську атаку буде відповідь.

Тиск у світі на Росію зменшується. Ми бачимо зміни у санкційній політиці. Тому, на відміну від усіх або багатьох у світі, в України є свої санкції — далекобійні можливості. Росіяни повинні відчувати тиск. Якщо й Україна не буде відповідати на їхні удари, то Росія буде просто продовжувати війну і навіть не думати про паузи.

За його словами, плани Росії зрозумілі, але, наголосив він, "зараз ми сильніші, ніж узимку".

Росія продовжує другий етап зимової операції ударів по критичній інфраструктурі. Цілі на цьому етапі для них — водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо.

