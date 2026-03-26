Путін масштабував воєнну економіку та не зупиниться на Україні — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська “воєнна машина” настільки “розігналася”, що Путін не зупиниться тільки на війні проти України.

Головні тези:

  • Путін масштабує воєнну економіку та може загрожувати іншим країнам, за попередженням Зеленського.
  • Росія розглядає ідеї про знищення України, Європи та НАТО, що може призвести до подальших конфліктів у регіоні.

Путін налаштований розпочати ще одну війну в Європі — Зеленський

Про це Зеленський казав в інтерв’ю Reuters.

Росіяни так внутрішньо розкачали цю війну, що якщо ми не зупинимо Путіна, то буде продовження. Він обере якусь маленьку країну: йому це потрібно. Він розігнав воєнну економіку та радикалізував росіян. На сьогодні в Росії є 20–25% молодих людей, які хочуть знищення України і Європи, які хочуть повернутися до радянського впливу, хочуть повернутися до ідеї знищення НАТО. Так просто це не зникне.

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Зеленського, Путін не обиратиме: розкол у суспільстві або зробити пару кроків і в якусь із балтійських держав поставити праву ногу або ліву.

Він обере друге.

Він не буде ризикувати ні собою, ні своїм життям, ні внутрішньою стабільністю.

