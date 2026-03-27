Британия срочно выделяет Украине дополнительные 115 млн евро на усиление ПВО

Украина получит от Британии 115 млн евро военной помощи

Британия срочно выделит дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов в поддержку противовоздушной обороны Украины, помогая защищать страну от непрерывных атак РФ.

Финансирование будет направлено на укрепление противовоздушной обороны Украины, обеспечение лучшей защиты передовых сил и ключевой национальной инфраструктуры от воздушных атак.

Этот последний пакет означает, что Великобритания выделила 600 миллионов фунтов стерлингов за последние два месяца в поддержку противовоздушной обороны Украины, что подтверждает решимость правительства спасать жизнь и укреплять устойчивость Украины.

Новый пакет помощи Великобритании появился после встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки, чтобы обсудить, как партнеры могут пойти дальше и быстрее в поддержке Украины.

Это произошло после визита Президента Зеленского в Лондон на прошлой неделе, где премьер-министр Кир Стармер из первых уст услышал о мужестве и решительности, продолжающих демонстрировать Вооруженные силы Украины, отражая атаки российских войск.