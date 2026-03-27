Британия срочно выделяет Украине дополнительные 115 млн евро на усиление ПВО

Правительство Британии объявило о срочном выделении дополнительных 100 млн. фунтов стерлингов (115 млн. евро) на усиление украинской противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- Британия выделяет Украине дополнительные 115 млн евро на усиление украинской противовоздушной обороны.
- Новый пакет помощи строит на решимости и поддерживает защитные усилия украинских Вооруженных Сил.
Британия срочно выделит дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов в поддержку противовоздушной обороны Украины, помогая защищать страну от непрерывных атак РФ.
Финансирование будет направлено на укрепление противовоздушной обороны Украины, обеспечение лучшей защиты передовых сил и ключевой национальной инфраструктуры от воздушных атак.
Этот последний пакет означает, что Великобритания выделила 600 миллионов фунтов стерлингов за последние два месяца в поддержку противовоздушной обороны Украины, что подтверждает решимость правительства спасать жизнь и укреплять устойчивость Украины.
Это произошло после визита Президента Зеленского в Лондон на прошлой неделе, где премьер-министр Кир Стармер из первых уст услышал о мужестве и решительности, продолжающих демонстрировать Вооруженные силы Украины, отражая атаки российских войск.
Чтобы гарантировать, что это никогда не повторится и защитит людей у нас дома от реальной угрозы РФ, я решительно настроен сделать все возможное для поддержки суверенной и свободной Украины для будущих поколений.
