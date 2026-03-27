Британія терміново виділяє Україні додаткові 115 млн євро на посилення ППО

Уряд Британії оголосив про термінове виділення додаткових 100 млн фунтів стерлінгів (115 млн євро) на посилення української протиповітряної оборони.
Головні тези:
- Британія терміново виділяє додаткові 115 млн євро на посилення протиповітряної оборони України.
- Новий пакет допомоги вибудовує на рішучості та підтримує захисні зусилля українських Збройних Сил.
Україна отримає від Британії 115 млн євро військової допомоги
Британія терміново виділить додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку протиповітряної оборони України, допомагаючи захищати країну від невпинних атак РФ.
Фінансування буде швидко спрямоване на зміцнення протиповітряної оборони України, забезпечення кращого захисту передових сил та ключової національної інфраструктури від повітряних атак.
Цей останній пакет означає, що Велика Британія виділила 600 мільйонів фунтів стерлінгів протягом останніх двох місяців на підтримку протиповітряної оборони України, що підтверджує рішучість уряду рятувати життя та зміцнювати стійкість України.
Це сталося після візиту Президента Зеленського до Лондона минулого тижня, де прем'єр-міністр Кір Стармер з перших вуст почув про мужність та рішучість, які продовжують демонструвати Збройні сили України, відбиваючи атаки російських військ.
Щоб гарантувати, що це ніколи не повториться та захистити людей у нас вдома від реальної загрози, яку становить РФ, я рішуче налаштований зробити все можливе для підтримки суверенної та вільної України для майбутніх поколінь.
