Британія терміново виділяє Україні додаткові 115 млн євро на посилення ППО

Україна отримає від Британії 115 млн євро військової допомоги

Британія терміново виділить додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку протиповітряної оборони України, допомагаючи захищати країну від невпинних атак РФ.

Фінансування буде швидко спрямоване на зміцнення протиповітряної оборони України, забезпечення кращого захисту передових сил та ключової національної інфраструктури від повітряних атак.

Цей останній пакет означає, що Велика Британія виділила 600 мільйонів фунтів стерлінгів протягом останніх двох місяців на підтримку протиповітряної оборони України, що підтверджує рішучість уряду рятувати життя та зміцнювати стійкість України.

Новий пакет допомоги Великої Британії з'явився після сьогоднішньої зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил у Гельсінкі, щоб обговорити, як партнери можуть піти далі та швидше у підтримці України.

Це сталося після візиту Президента Зеленського до Лондона минулого тижня, де прем'єр-міністр Кір Стармер з перших вуст почув про мужність та рішучість, які продовжують демонструвати Збройні сили України, відбиваючи атаки російських військ.