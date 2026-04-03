РФ ударила балістикою по Харкову — 5 потерпілих, зокрема й немовля

Протягом минулої ночі російські загарбники здійснювали атаку балістичними ракетами по Харкову. Згідно з останніми даними, постраждали 5 мирних мешканців міста, зокрема й дитина.

Атака Росії на Харків — які наслідки

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, армія РФ здійснила одразу 3 удари балістичною зброєю по Київському району Харкова.

З заявою з цього приводу також виступив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами останнього, чотири ворожих ракетних удари зафіксовано в Київському районі Харкова.

Трохи пізніше стало відомо, що внаслідок ворожого ракетного удару поранена 63-річна жінка.

Вранці 3 квітня представники поліції офіційно підтвердили, що внаслідок нічних атак у Харкові постраждали 5 людей, серед яких немовля.

Минулої ночі під удари армії РФ потрапили одразу три райони міста — Основ'янський, Київський та Шевченківський.

В Основ'янському районі пошкоджено офісну будівлю. Постраждав 70-річний охоронець. Пошкоджено приватне домоволодіння в Київському районі. Гострої реакції на стрес зазнала 27-річна жінка та її син 2026 року народження, — зазначили в поліції.