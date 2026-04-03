РФ ударила балістикою по Харкову — 5 потерпілих, зокрема й немовля
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ ударила балістикою по Харкову — 5 потерпілих, зокрема й немовля

Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Харків - які наслідки
Read in English

Протягом минулої ночі російські загарбники здійснювали атаку балістичними ракетами по Харкову. Згідно з останніми даними, постраждали 5 мирних мешканців міста, зокрема й дитина.

Головні тези:

  • Уже вранці 3 квітня росіяни завдали удару БпЛА по центральній частині міста.
  • ДСНС України повідомляє, що внаслідок цього нападу постраждав чоловік.

Атака Росії на Харків — які наслідки

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, армія РФ здійснила одразу 3 удари балістичною зброєю по Київському району Харкова.

З заявою з цього приводу також виступив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами останнього, чотири ворожих ракетних удари зафіксовано в Київському районі Харкова.

Трохи пізніше стало відомо, що внаслідок ворожого ракетного удару поранена 63-річна жінка.

Вранці 3 квітня представники поліції офіційно підтвердили, що внаслідок нічних атак у Харкові постраждали 5 людей, серед яких немовля.

Минулої ночі під удари армії РФ потрапили одразу три райони міста — Основ'янський, Київський та Шевченківський.

В Основ'янському районі пошкоджено офісну будівлю. Постраждав 70-річний охоронець. Пошкоджено приватне домоволодіння в Київському районі. Гострої реакції на стрес зазнала 27-річна жінка та її син 2026 року народження, — зазначили в поліції.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?