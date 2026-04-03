Украина разнесла логистический хаб армии РФ

Генштаб ВСУ отчитывается, что 2 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковала сразу четыре района сосредоточения живой силы и техники противника, один логистический хаб и один пункт управления российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1500-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 230 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 3 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 301 260 (+1 230) человек;
танков — 11 833 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 24 340 (+6) ед;
артиллерийских систем — 39 293 (+65) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 214 629 (+1 236) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 86 950 (+177) ед;
специальной техники — 4 109 (+2) ед.
Вчера противник нанес 63 авиационных удара, сбросив 213 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 9058 дронов-камикадзе и осуществил 3788 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня.
