Украина разнесла логистический хаб армии РФ
Украина разнесла логистический хаб армии РФ

Генштаб ВСУ отчитывается, что 2 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковала сразу четыре района сосредоточения живой силы и техники противника, один логистический хаб и один пункт управления российских оккупантов.

  • Начались 1500-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 230 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 3 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 301 260 (+1 230) человек;

  • танков — 11 833 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 340 (+6) ед;

  • артиллерийских систем — 39 293 (+65) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 214 629 (+1 236) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 86 950 (+177) ед;

  • специальной техники — 4 109 (+2) ед.

Силы обороны отражают попытки окупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Вчера противник нанес 63 авиационных удара, сбросив 213 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9058 дронов-камикадзе и осуществил 3788 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня.

