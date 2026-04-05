Келлог пропонує Україні альтернативу НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Келлог пропонує Україні альтернативу НАТО

Келлог озвучив свою позицію щодо НАТО
Read in English
Джерело:  Fox News

На переконання ексспецпосланця президента США в Україні генерала Кіта Келлога, наразі настав час для створення альтернативних до НАТО військових альянсів, членом котрих також має стати Україна.

Головні тези:

  • Можливою альтернативою є створення нових альянсів з Японією, Австралією та Україною.
  • Трамп дедалі частіше заявляє про те, що може вивести США з НАТО.

Келлог озвучив свою позицію щодо НАТО

Відомий американський дипломат не приховує свого скептичного ставленно стосвно Організації Північноатлантичного договору.

Саме тому Кіт Келлог публічно запропонував створити альтернативні альянси.

Він також припустив, що можливим наразі є застосування з боку США 13 статті НАТО, заздалегідь попередивши альянс, даючи йому рік часу на підготовку до виходу США.

Переробити оборонні структури, які ми маємо, можливо, створити їх з Японією та Австралією, а також з деякими з тих європейських країн, які готові вступити у війну, такими як нова, знову залучена Німеччина чи Польща. Чи, навіть, Україна, яка також проявила себе як хороший союзник.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Колишній спецпосланець президента США в Україні

Що важливо розуміти, пропозиція американського дипломата щодо створення нових оборонних альянсів пролунала після низки гучних заяв Дональда Трампа.

Останній нещодавно чітко дав зрозуміти, що всерйоз розглядає вихід США з НАТО через те, що члени блоку не допомогли йому в війні на Близькому Сході.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?