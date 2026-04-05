Келлог пропонує Україні альтернативу НАТО

На переконання ексспецпосланця президента США в Україні генерала Кіта Келлога, наразі настав час для створення альтернативних до НАТО військових альянсів, членом котрих також має стати Україна.
Головні тези:
- Можливою альтернативою є створення нових альянсів з Японією, Австралією та Україною.
- Трамп дедалі частіше заявляє про те, що може вивести США з НАТО.
Келлог озвучив свою позицію щодо НАТО
Відомий американський дипломат не приховує свого скептичного ставленно стосвно Організації Північноатлантичного договору.
Саме тому Кіт Келлог публічно запропонував створити альтернативні альянси.
Він також припустив, що можливим наразі є застосування з боку США 13 статті НАТО, заздалегідь попередивши альянс, даючи йому рік часу на підготовку до виходу США.
Що важливо розуміти, пропозиція американського дипломата щодо створення нових оборонних альянсів пролунала після низки гучних заяв Дональда Трампа.
Останній нещодавно чітко дав зрозуміти, що всерйоз розглядає вихід США з НАТО через те, що члени блоку не допомогли йому в війні на Близькому Сході.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-