По убеждению эксспецпосланника президента США в Украине генерала Кита Келлога, пришло время для создания альтернативных в НАТО военных альянсов, членом которых также должна стать Украина.

Келлог озвучил свою позицию по НАТО

Известный американский дипломат не скрывает своего скептического отношения касательно Организации Североатлантического договора.

Именно поэтому Кит Келлог предложил создать альтернативные альянсы.

Он также предположил, что сейчас возможно применение со стороны США 13 статьи НАТО, заранее предупредив альянс, давая ему год времени на подготовку к выходу США.

Переработать оборонные структуры, которые у нас есть, возможно, создать их с Японией и Австралией, а также с некоторыми из тех европейских стран, которые готовы вступить в войну, такими как новая, вновь вовлечённая Германия или Польша. Или даже Украина, которая также проявила себя как хороший союзник Кит Келлог Бывший спецпосланник президента США в Украине

Что важно понимать, предложение американского дипломата по созданию новых оборонных альянсов прозвучало после ряда громких заявлений Дональда Трампа.