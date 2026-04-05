Келлог предлагает Украине альтернативу НАТО

По убеждению эксспецпосланника президента США в Украине генерала Кита Келлога, пришло время для создания альтернативных в НАТО военных альянсов, членом которых также должна стать Украина.
Главные тезисы
- Возможной альтернативой является создание новых альянсов с Японией, Австралией и Украиной.
- Трамп все чаще заявляет о том, что может вывести США из НАТО.
Келлог озвучил свою позицию по НАТО
Известный американский дипломат не скрывает своего скептического отношения касательно Организации Североатлантического договора.
Именно поэтому Кит Келлог предложил создать альтернативные альянсы.
Он также предположил, что сейчас возможно применение со стороны США 13 статьи НАТО, заранее предупредив альянс, давая ему год времени на подготовку к выходу США.
Что важно понимать, предложение американского дипломата по созданию новых оборонных альянсов прозвучало после ряда громких заявлений Дональда Трампа.
Последний недавно четко дал понять, что всерьез рассматривает выход США из НАТО из-за того, что члены блока не помогли ему в войне на Ближнем Востоке.
